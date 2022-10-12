Утечка на нефтепроводе "Дружба" была технической неисправностью – вице-премьер Новак

Утечка на польском участке нефтепровода "Дружба" была связана с технической неисправностью, сказал вице-премьер российского правительства Александр Новак. Он добавил, что утечка "вроде бы уже устранена".

О некриминальной причине утечки ранее сообщали и польские власти и оператор участка – компания PERN. Однако вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечка является следствием диверсии и является продолжением инцидента с газопроводами "Северный поток".

Глава минэкономики немецкой федеральной земли Бранденбург (на ее территорию нефтепровод приходит со стороны Польши) Йорг Штайнбах заявил, что устранение утечки на "Дружбе" займет от двух до десяти дней.