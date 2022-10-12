12 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото:Накануне.RU

Вице-премьер Сербии назвала утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией

Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала утечку на польском участке нефтепровода "Дружба" диверсией и заявила, что происходящее с "дружбой" – продолжение событий на "Северном потоке".

Ранее оператор польского участка нефтепровода – компания PERN – заявил об обнаружении утечки на одной из ниток "Дружбы". Власти Польши полагают, что речь о саботаже и диверсии не идет. О масштабах утечки не сообщается, но в Германии уже заявили о падении давления в "Дружбе".

Накануне стало известно, что Сербия и Венгрия договорились о строительстве нефтепровода, который позволит поставлять российскую нефть на сербские НПЗ в условиях эмбарго ЕС на поставку морских партий из РФ. Сейчас Сербия получает нефть из Хорватии, а планирует подключиться к венгерскому участку нефтепровода "Дружба". Речь идет о строительстве трубы длиной около 130 км, которую технически можно построить менее чем за год. До этого Сербии, видимо, придется закупать нефть нероссийского происхождения по более высокой цене.

Теги: сербия, нефтепровод дружба, диверсия



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