Минэнерго Турции: Предложение Путина о газовом хабе технически возможно реализовать

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов "Северный поток" в Черное море, заявил, что это технически возможно.

"Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно", - сказал Донмез.

При этом он отметил, что это "новое предложение", необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов, передает РИА Новости.

Ранее Путин, выступая на Российской энергетической неделе,заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через "Турецкий поток".

Он не исключил, что "Северные потоки" могут быть восстановлены, но для этого России нужны гарантии безопасности и экономической целесообразности.