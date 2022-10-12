Министры обороны НАТО будут помогать Украине столько, сколько понадобится, - Столтенберг

Министры обороны 30 стран НАТО по итогам заседания 12-13 октября в Брюсселе объявят, что будут помогать Украине столько, сколько понадобится.

"Посланием союзников по НАТО будет то, что мы непоколебимы в нашей поддержке Украины <...> и что мы будем помогать так долго, как нужно будет", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на двухдневное заседание министров обороны стран альянса, его цитирует ТАСС.

По словам Столтенберга, "в последние дни НАТО видела самую большую эскалацию на Украине после февраля". В связи с этим он призвал союзников по НАТО продолжать помогать Украине, в частности, приветствовал предоставление Германией Киеву систем ПВО. Генсек подчеркнул, что Украина нуждается в еще большей военной помощи.