12 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Александр Саверкин / ТАСС

В ФРГ сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали.

По его словам, причина утечки выясняется.

В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее оператор польского участка нефтепровода – компания PERN – заявил об обнаружении утечки на одной из ниток "Дружбы". Власти Польши полагают, что речь о саботаже и диверсии не идет.

Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала утечку на польском участке нефтепровода "Дружба" диверсией и заявила, что происходящее с "дружбой" – продолжение событий на "Северном потоке".

Теги: фрг, нефтепровод дружба



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