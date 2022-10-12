12 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле создан центр помощи семьям мобилизованных

В Нижнем Тагиле появится центр помощи семьям мобилизованных граждан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение сегодня подписал глава города Владислав Пинаев.
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В центре помощи родственникам тех, кто был призван по указу президента РФ о частичной мобилизации, будет оказываться поддержка со стороны органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности и волонтеров. Семьи мобилизованных смогут получить бытовую помощь, юридическую консультацию и психолого-педагогическое сопровождение. Также организован колл-центр.

В состав городского штаба помощи семьям мобилизованных вошли руководители различных структур. Командовать работой штаба будет сам мэр. Владислав Пинаев уже заявил, что планирует организовать еженедельные очные приемы семей мобилизованных.

Центр помощи открывается по адресу: улица Октябрьской революции, 44, кабинет 48 (четвертый этаж). График работы центра – с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Телефоны "горячей линии" по вопросам оказания помощи: 8-900-032-29-34 (единый номер) и 34-29-34 (оператор "Мотив").

Напомним, недавно жительница Нижнего Тагила создала петицию, где попросила руководство города отменить празднование Нового года. Сэкономленные деньги она предлагает потратить на дополнительное оснащение людей, задействованных в спецоперации.

Теги: мобилизация, центр, помощь, Нижний Тагил



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