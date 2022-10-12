В Челябинской области осужден местный житель, застреливший мужчину в баре

В Челябинской области местного жителя, застрелившего посетителя в баре, приговорили к 8 годам 3 месяцам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Утром 2 мая в баре поселка Бреды в ходе распития спиртного у осужденного возник бытовой конфликт с 26-летним местным жителем. После ссоры мужчина ушел в дом за охотничьим ружьем, вернулся в бар и выстрелил в потерпевшего.

От полученных ран мужчина скончался.