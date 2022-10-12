12 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Ветеран ФСБ рассказал, как лишить Украину поставок оружия

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов полагает, что России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада.
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"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", - сказал Михайлов РИА Новости.

По его мнению, массированные удары сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.

Напомним, после подрыва Крымского моста армия России 10-11 октября наносила удары по различным объектам критической инфраструктуры Украины.

Теги: Александр Михайлов, Украина, спецоперация, инфраструктура



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