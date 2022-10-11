На восстановление электроподстанций Львова уйдут месяцы – мэр Львова

Четыре электроподстанции выведены из строя во Львове, на восстановление уйдут месяцы, заявил мэр города Андрей Садовой.

Население города составляет более 700 тыс. человек.

Вчера и сегодня в результате ракетных ударов почти треть города осталась без электроэнергии, власти Львова также просят граждан делать запасы воды, поскольку возникают проблемы с водоснабжением.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.