Глава КГБ Белоруссии: На Украине подготовили до 300 боевиков для захвата райцентра республики

Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в Белоруссии, заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель.

По его словам, на фоне решения Белоруссии и России создать совместную группировку вооруженных сил Запад решил нанести поражение изнутри — на белорусской территории. Тертель уточнил, что террористические группы формируются не только на Украине, но также на территории Польши и Литвы.

Также, по словам главы белорусского ведомства, Запад не исключает варианта применения в отношении России и Белоруссии тактического ядерного оружия, пишет Regnum.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными и силовиками заявил о том, что получил информацию о якобы готовящемся ударе по стране с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства достигнута договоренность о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии.