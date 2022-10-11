Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали – МИД Индонезии

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на острове Бали в ноябре этого года, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщает издание Okezone.

Ранее в Кремле подтверждали, что Путин получил приглашение и примет участие в саммите, формат участия пока не утвержден. В офисе Зеленского говорили, что формат участия главы Украины – очный или дистанционный – будет зависеть от положения дел в стране.

Россия входит в формат G20, а вот Украина – нет, но еще весной появилась информация, что Зеленского пригласят выступить на одной из самых представительных платформ мира.