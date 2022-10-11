В Челябинской области наращивают производство бронежилетов и начинают шить берцы, термобелье и спальные мешки

В Челябинской области предприятия переформатировали производство под нужды армии. Совещание по вопросам реализации мобилизационных задач провел губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер отметил, что сразу после мобилизации в регионе начали формировать комплекты всего необходимого для военнослужащих. Однако в продаже не было целого ряда позиций, поэтому была поставлена задача наладить собственное производство. "Эту задачу мы уже решаем, отвечаем на потребность в специальной одежде, оборудовании, снаряжении, амуниции", - подчеркнул он.

В частности, предприятие "Спецтехнологии" развернуло производство бронежилетов под требуемые объемы. Обувная фабрика "Юничел" начала шить берцы по армейским стандартам. В ближайшее время в регионе будет освоен пошив специальных жилетов-разгрузок, востребованных у военных. Трикотажная фабрика "Ян" освоила производство термобелья, а компания "Стёганофъ" приступила к пошиву спальных мешков, "ВторКом" наладило производство специальных походных матрасов.

Предприятия "ДСТ-Урал" наладило производство спецмодификации гусеничного погрузчика на дистанционном управлении для проведения работ по разминированию местности, который будет отправлен в ДНР.

Губернатор подчеркнул, что экономика переходит в режим регионального мобилизационного задания, чтобы у бойцов были комплекты амуниции и снаряжения. "Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий – мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться четко", - отметил Алексей Текслер.