11 Октября 2022
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Экономика В бывшем СССР Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский собрал срочное совещание из-за ракетных ударов

Владимир Зеленский заявил, что провел заседании Ставки верховного главнокомандующего, посвященное ситуации на фронтах и ликвидации разрушений, вызванных ракетными ударами.
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О повреждении объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский. Никаких результатов не сообщается, но украинские телеграм-каналы передают кое-какие подробности из коридоров киевской власти. Отмечается, что все зависит от дальнейшей интенсивности ракетных ударов. Сейчас повреждено лишь около 15% всей системы, которые дорого, но реально исправить.

У Зеленского довольны в том смысле, что ожидали более разрушительных последствий. Но если удары продолжатся, то последствия могут быть куда более серьезными. При самом негативном сценарии в стране все остановится, начнется гиперинфляция, дефицит топлива, гривна еще больше и резко обвалится. Все деньги лучше всего снять, так как в случае перебоев с электричеством ими просто нельзя будет воспользоваться.

Чтобы защитить объекты энергетической инфраструктуры, Киеву нужно около сотни установок ПВО, которых у него нет. Вся надежда на Запад. Если беспилотники сбивают примерно в 40% случаев, то ракеты старого образца - в 25%. А вот шанс сбить новейшие ракеты еще меньше - 7-9%. "Кинжал" же сбить практически нереально.

Киевские власти срочно перебрасывают имеющиеся системы ПВО под Киев, Львов и другие города. Президент США Джо Байден накануне пообещал предоставить Киеву системы ПВО.

Теги: Украина, ПВО, удары, энергетика, инфраструктура



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