11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: permkrai.ru

Махонин собрался лично проверить условия мобилизованных прикамцев в Елани и Тюмени

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после визита своего министра в Свердловскую и Тюменскую области собрался лично проверить условия размещения мобилизованных прикамцев в Елани и Тюмени. Об этом он сообщил во время заседания краевого правительства, трансляция которого велась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что прикамцы обеспечены всем необходимым. В Тюмени мобилизованные проживают квартирах, которые были построены для молодых офицеров, то есть условия проживания лучше, чем в Свердловской области, однако и там быт мобилизованных находится на удовлетворительном уровне.

"Мы понимаем, что идет подготовка, боевое слаживание и этот процесс не курортный", - обратил внимание губернатор.

Махонин подчеркнул, что необходимо обеспечить финансирование улучшения экипировки мобилизованных и добровольцев. Государство обеспечивает всем необходимым, однако Дмитрий Махонин поручил Минфину обеспечить необходимое финансирование для улучшения экипировки. Прежде всего речь идет о термобелье, теплой одежде, медикаментов, спальных мешков. Глава региона отметил, что здесь важна координация с бизнесом, который предлагает свою помощь и подчеркнул, что нет ничего зазорного в том, чтобы эту помощь принимать.

"Я прошу администрацию проработать вопрос моего выезда в выходные и в Екатеринбург и в Тюменскую область. Мы должны эту помощь доставить", - сообщил глава региона.

Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов. Сообщалось, что в учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодняшний день, по данным властей, все они уже решены.

Теги: Дмитрий Махонин, Виктор Батмазов, мобилизация



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