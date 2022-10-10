В Пермском крае мобилизованным оплатят покупку необходимых вещей

Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов доложил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, как организовано размещение мобилизованных прикамцев в Свердловской и Тюменской областях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"В учебных центрах также работали волонтеры регионального штаба #МыВместе. Опрашивали парней по обстановке дома, узнали, кому какая нужна помощь. Совместно с главами муниципалитетов адресно будет оказана поддержка каждой семье. По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой. По итогам общения с нашими военнослужащими министерство безопасности подготовит список необходимых им вещей. Дал поручение Минфину предусмотреть в бюджете средства на это", - сообщил Махонин.

Он также сообщил, что помощь вещами и амуницией продолжат оказывать прикамскому батальону "Парма".