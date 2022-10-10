Глава Крыма оценил реакцию Украины на удары по ее объектам

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале высказался о реакции Украины на удары армии России по различным объектам "незалежной".

"Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что восемь лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют", - написал Аксенов.

Сегодня, говорит глава Крыма, появился хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка "унылый вид".

"Помнится, после теракта на Крымском мосту, они писали на своих ресурсах: "Что дальше, русские?". Вот им ответ. И это – только начало. Так что, если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего президента на заседании Совета Безопасности России. Там все сказано понятным русским языком", - подытожил Аксенов.

Напомним, ранее Владимир Путин прокомментировал утренний ракетный удар по территории Украины. Он заявил, что предложение его провести принадлежало Минобороны РФ.

"Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил президент на заседании Совбеза РФ.

Он добавил: "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Позже о ситуации высказались в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, сегодня российскими вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины". В МО подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.