10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Путин – о взрывах на Украине: Массированный удар нанесен по предложению Минобороны

Президент России Владимир Путин прокомментировал утренний ракетный удар по территории Украины. Он заявил, что предложение его провести принадлежало Минобороны РФ.

"Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил президент на заседании Совбеза РФ.

Он добавил: "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Теги: владимир путин, ракетный удар, минобороны



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