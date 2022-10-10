Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в СВО, заявили в Госдуме

Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в специальной военной операции нет, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, с этим справляется действующая группировка.

"Развертывание (сил РФ и Белоруссии) нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии) и наших белорусских братьев", - сообщил парламентарий РИА Новости.

Картаполов добавил, что развертывание совместных сил происходит в ответ на действия "наших оппонентов", в первую очередь Польши, которая на границе с Белоруссией приступила к развертыванию соединений.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства достигнута договоренность о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Белоруссии. «Это все – по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - цитирует заявление Александра Лукашенко на совещании с военными близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".