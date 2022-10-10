10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Медведев заявил о "новой цели" СВО – "демонтаже политического режима Украины"

Экс-президент России, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев следом за Путиным прокомментировал утренние ракетные удары по городам Украины. Хотя Путин сказал, что подобные удары будут проводиться в ответ на угрозы и атаки со стороны Украины, Медведев уверен: это только "первый эпизод, будут и другие".

"И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - заявил Медведев новую цель специальной военной операции.

Теги: дмитрий медведев, украина, сво, ракетный удар



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