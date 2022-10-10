Медведев заявил о "новой цели" СВО – "демонтаже политического режима Украины"

Экс-президент России, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев следом за Путиным прокомментировал утренние ракетные удары по городам Украины. Хотя Путин сказал, что подобные удары будут проводиться в ответ на угрозы и атаки со стороны Украины, Медведев уверен: это только "первый эпизод, будут и другие".

"И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - заявил Медведев новую цель специальной военной операции.