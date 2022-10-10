Пять человек погибли, 12 пострадали в Киеве – МВД Украины

Пять человек погибли в Киеве и еще 12 пострадали в результате инцидента утром в понедельник, 10 октября. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

Сейчас в городе объявлена воздушная тревога, одна из линий метро закрыта и превращена в бомбоубежища. Улицы перекрывают экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил предупредил горожан о воздушной тревоге.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - сообщил Кличко.