10 Октября 2022
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Происшествия Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Пять человек погибли, 12 пострадали в Киеве – МВД Украины

Пять человек погибли в Киеве и еще 12 пострадали в результате инцидента утром в понедельник, 10 октября. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

Сейчас в городе объявлена воздушная тревога, одна из линий метро закрыта и превращена в бомбоубежища. Улицы перекрывают экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил предупредил горожан о воздушной тревоге.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - сообщил Кличко.

Теги: киев, воздушная тревога, антон геращенко



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