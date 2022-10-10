Во Франции выступление Путина теперь дают в прямом эфире, - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась "об информационной блокаде России".

"Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И всё. Но, как говорится, насильно мил не будешь", - написала Захарова.

Напомним, ранее Владимир Путин прокомментировал утренний ракетный удар по территории Украины. Он заявил, что предложение его провести принадлежало Минобороны РФ.

"Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил президент на заседании Совбеза РФ.

Он добавил: "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Позже о ситуации высказались в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, сегодня российскими вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины". В МО подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.