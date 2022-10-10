10 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

С экс-губернатора Дубровского взыскали 37 млн рублей в пользу ПО "Монтажник"

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на определение суда, признавшего совершенные ПО "Монтажник" платежи в пользу экс-главы региона на общую сумму 37,3 млн рублей недействительными сделками. Соответствующее постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В июле 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными сделками эти платежи, совершенные в период с 13 декабря 2019 по 3 июня 2020 года, применил последствия недействительности сделки и взыскал с Бориса Дубровского в пользу ПО "Монтажник" 37,3 млн рублей.

Дубровский и производственно-коммерческая фирма "Сатурн-2001" обжаловали определение суда. Однако апелляционный суд оставил определение суда без изменения, а жалобы без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца.

Напомним, 27 октября прошлого года Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



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