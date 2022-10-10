10 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко на фоне ударов по Украине проводит совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Уточняется, что совещание началось в 11.00. Тема обсуждения не называется.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги. При этом занимается такой подготовкой, как считает погранкомитет, территориальная оборона, а не украинские пограничники.

Теги: лукашенко, военные, совещание



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Развитие сюжета:

Ранее 10.10.2022 11:55 Мск По Белоруссии хотели ударить с территории Украины, - Лукашенко


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