Лукашенко на фоне ударов по Украине проводит совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Уточняется, что совещание началось в 11.00. Тема обсуждения не называется.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировала дороги. При этом занимается такой подготовкой, как считает погранкомитет, территориальная оборона, а не украинские пограничники.