10 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

По Белоруссии хотели ударить с территории Украины, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными и силовиками заявил о том, что получил информацию о якобы готовящемся ударе по стране с территории Украины.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории"", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Совещание, напомним, проходит на фоне ударов по Украине.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина



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Ранее 10.10.2022 11:27 Мск Лукашенко на фоне ударов по Украине проводит совещание с военными


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