"Русские идут". Власти Херсонщины высказались о взрывах в городах Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказался об обстрелах различных городов Украины.

"А что такое, что с лицами укронацистов, когда по-русски не понимают? Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по-взрослому с теми, кто нас не услышал. Все, кто пресмыкался и молился на укрнацистов и неофашизм, вы сделали свой выбор. Теперь живите жизнью Донбасса и Херсонщины. Все, кто понимает нас, берегите себя – русские идут", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что взрывы раздаются в Киеве, Днепре, Львове.