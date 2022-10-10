10 Октября 2022
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Происшествия Украина
Фото: соцсети

Взрывы в украинских городах: они раздаются в Киеве, Днепре, Львове

Взрывы происходят в Киеве, а также в других крупных городах Украины. Власти подтвердили взрывы в Киеве, Днепре. Есть кадры взрывов и их последствий из Житомирской области, Хмельницкого, Тернополя. Есть информация о взрывах во Львове на западе Украины, а также сообщается о работе ПВО над Одессой. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Советник главы МВД Украины Геращенко заявил, что одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, там расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента страны Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на представителя ГСЧС Украины Светлану Володагу сообщают, что в Киеве есть погибшие и пострадавшие. Взрывы произошли в в утренний час-пик. На кадрах, появившихся в сети, видны горящие автомобили и разрушения.

Последствия ракетного удара по Киеву.(2022)|Фото: соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о воздушной тревоге.

"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - сообщил Кличко.

Он добавил, что центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Теги: взрывы, обстрел, украина, киев, днепр



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