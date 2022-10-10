10 Октября 2022
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Общество Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Ряд украинских городов остался без электричества после взрывов

Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, пишут украинские СМИ.

Частично электричества нет в Хмельницком и ряде районах Львовской и Киевской области. В Житомире света нет во всем городе, передает Regnum.

Кроме того, издания со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.

Также взрывы раздаются в Харькове, у многих в городе пропал свет.

Тем временем, поступают сообщения о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил режим воздушной тревоги по всей стране из-за ракетного обстрела крупных городов.

Теги: украина, обстрелы, киев, электричество



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