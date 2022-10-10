Ряд украинских городов остался без электричества после взрывов
Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, пишут украинские СМИ.
Частично электричества нет в Хмельницком и ряде районах Львовской и Киевской области. В Житомире света нет во всем городе, передает Regnum.
Кроме того, издания со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
Также взрывы раздаются в Харькове, у многих в городе пропал свет.
Тем временем, поступают сообщения о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил режим воздушной тревоги по всей стране из-за ракетного обстрела крупных городов.