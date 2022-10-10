Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил режим воздушной тревоги по всей стране.
Взрывы произошли во всех крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепре, Львове.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил режим воздушной тревоги по всей стране.
Взрывы произошли во всех крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепре, Львове.
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 10.10.2022 09:52 Мск В Днепре взрывом разрушено здание завода
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