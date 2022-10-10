Свердловская область стала лидером в УрФО по продажам кнопочных телефонов

В компании "МегаФон" зафиксировали существенный рост продаж кнопочных телефонов в своих салонах в Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МегаФона" на Урале, в конце сентября продажи увеличились в три с половиной раза по сравнению с началом месяца. Самыми популярными брендами стали Texet, Itel, Nokia и Philips.

"Свердловская область лидирует среди регионов УрФО по общему числу продаж кнопочных телефонов. Повышенной популярностью устройства также пользуются в ХМАО-Югре, Челябинской области и на Ямале. Также мы отмечаем повышенный интерес к пауэр-банкам и аккумуляторам для мобильных устройств. На последней неделе сентября жители Екатеринбурга и Свердловской области стали приобретать их в два с половиной раза чаще, чем в начале осени. Продажи дата-кабелей выросли в полтора раза", - рассказали в компании.

Там добавили, что спрос на смартфоны, наушники, часы и браслеты практически не изменился.

Стоит отметить, что спрос на кнопочные телефоны резко вырос после объявленной в России частичной мобилизации.