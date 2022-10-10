10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Глава уральского города объявил сбор средств для поддержки мобилизованных

Глава уральского города Полевской Константин Поспелов объявил открытый сбор средств для поддержки мобилизованных.

Как сообщается в официальном паблике Полевского в соцсети "Вконтакте", после многочисленных обращений от жителей и предпринимателей было принято решение начать собирать деньги для закупки теплой одежды, спальников, балаклав, шапок, и, возможно, оборудования в поддержку мобилизованных из Полевского и других городов. Средства можно перечислить по реквизитам некоммерческой организации "Полевская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов".

Еженедельно по пятницам глава города будет получать подробный отчет о ходе сбора средств. Также информация будет публиковаться на официальных страницах администрации города.

Поставка закупленных вещей будет осуществляться в Полевской, на склад военного комиссариата. Затем администрация города поможет организовать доставку до военного комиссариата Свердловской области. Именно оттуда будет проводиться отправка по воинским частям, где служат жители Полевского.

Напомним, ранее почти все регионы Урала определились с мерами поддержки, которые будут получать военнослужащие, призванные по объявленной президентом частичной мобилизации.

Теги: Полевской, мобилизованные, средства



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