Медведев: мобилизация проходит со "стандартным раздолбайством"

Частичная мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет - с "истинным патриотизмом" и " стандартным раздолбайством", сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это - залог нашей безусловной победы", - заявил бывший президент РФ журналистке Надане Фридрихсон.

Также Медведев назвал взрыв на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом.