25 Января 2022
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Бездомные собаки, заксобрание Прикамья (2019) | Фото: vk.com/permyaky

Госдума потребует от Генпрокуратуры объяснить, почему в стране собаки загрызают людей

В Госдуме сегодня предложили обратиться к Генпрокуратуре за разъяснениями по поводу ситуации с бездомными собаками, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. Особенно остро ситуация обстоит на Дальнем Востоке, где за последнее время произошло уже несколько трагических случаев, в том числе – смерть ребенка.

Коммунист Николай Харитонов предложил профильным комитетам запросить у правительства информацию об эффективности работы местных и региональных властей в этой сфере. Спикер палаты Вячеслав Володин согласился с предложением и добавил, что Госдуме следует запросить объяснения и у Генпрокуратуры. "Пусть прокуратура объяснит, как такое возможно", - заявил Володин, добавив, что "мэры городов тоже самоустранились от решения проблемы".

В то же время Володин предостерег от необдуманных изменений в законодательство. "Чиновники имеют все возможности защищать граждан. Есть специальные организации, которые должны отлавливать животных и отвозить их в приюты. Нет приютов – стройте приюты. Надо чтобы понес ответственность тот, кто отвечает в городе за это направление. Прокурор пусть вмешивается. А полиция пусть защищает ребятишек, да и взрослых загрызут скоро", - считает спикер Госдумы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что действующее законодательство не может быть эффективно на Дальнем Востоке. По его словам, выпускать бродячих собак после стерилизации и прививок обратно на волю можно в Москве или крупных городах, но в дикой природе собаки не смогут добыть пропитание и неизбежно придут к поселкам, где будут нападать на людей наравне с волками.

Теги: госдума, бродячие собаки, нападение, генпрокуратура



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