Счетная палата: число безработных в эпидемию могло быть вдвое выше без мер господдержки

Численность безработных россиян в период эпидемии коронавируса могла быть вдвое выше, если бы отсутствовали дополнительные меры со стороны государства, которые были приняты правительством РФ и региональными властями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Счетной палаты по итогам оценки результативности мер, принятых в 2020-2021 годы для сохранения занятости и поддержки безработных граждан, численность безработных в РФ в 2020 году по методологии Международной организации труда составила около 4,3 млн человек, а уровень безработицы - 5,8 %. При этом пик безработицы пришелся на август 2020 года - тогда это показатель достиг 6,4%.

Расходы федерального бюджета на предоставление государственных мер в сфере занятости в 2020 году составили 205,2 млрд рублей - в 3,5 раза больше расходов 2019 года.

Как указала Счетная палата, для сохранения рабочих мест кабмин России также инициировал ряд дополнительных мер поддержки бизнеса, при этом особое внимание было уделено сектору малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что всего дополнительными мерами было охвачено 14,8 млн человек, 1,6 млн организаций бизнеса, было сохранено более 9,5 млн рабочих мест.

Напомним, по данным на осень 2021 года, уровень безработицы в России снизился до 4,4%. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о методологии Международной организации труда. По его словам, рынок труда вернулся к показателям, которые были до начала эпидемии коронавируса.