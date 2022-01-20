Счетная палата: число безработных в эпидемию могло быть вдвое выше без мер господдержки

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
работа, безработица, занятость, куда пойти работать (2016) | Фото: saroblnews.ru

Счетная палата: число безработных в эпидемию могло быть вдвое выше без мер господдержки

Численность безработных россиян в период эпидемии  коронавируса могла быть вдвое выше, если бы отсутствовали дополнительные меры со стороны государства, которые были приняты правительством РФ и региональными властями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Счетной палаты по итогам оценки результативности мер, принятых в 2020-2021 годы для сохранения занятости и поддержки безработных граждан, численность безработных в РФ в 2020 году по методологии Международной организации труда составила около 4,3 млн человек, а уровень безработицы - 5,8 %. При этом пик безработицы пришелся на август 2020 года - тогда это показатель достиг 6,4%.

Расходы федерального бюджета на предоставление государственных мер в сфере занятости в 2020 году составили 205,2 млрд рублей - в 3,5 раза больше расходов 2019 года.

Как указала Счетная палата, для сохранения рабочих мест кабмин России также инициировал ряд дополнительных мер поддержки бизнеса, при этом особое внимание было уделено сектору малого и среднего предпринимательства.

Отмечается, что всего дополнительными мерами было охвачено 14,8 млн человек, 1,6 млн организаций бизнеса, было сохранено более 9,5 млн рабочих мест.

Напомним, по данным на осень 2021 года, уровень безработицы в России снизился до 4,4%. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о методологии Международной организации труда. По его словам, рынок труда вернулся к показателям, которые были до начала эпидемии коронавируса.

Теги: счетная палата, безработица, кризис, эпидемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 776

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети