В Челябинской области вакцинацию подростков будут проводить в школах

Челябинская область заказала несколько тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Вакцинацию школьников планируется проводить на базе образовательных организаций.

Ирина Гехт напомнила, что вакцинация добровольная. Для детей до 15 лет, чтобы поставить прививку, нужно заявление родителей о согласии, с 15 лет ребенок может сам принять решение о вакцинации.

"Будет объявлено, что есть вакцина, и все желающие смогут написать заявление на вакцинацию. Соответствующая разъяснительная работа ведется, достаточно много материалов и экспертного мнения врачей и эпидемиологов на этот счет, в родительских чатах мы это разъясняем. Планируем провести общее родительское собрание с приглашением специалистов и врачей", - подчеркнула она.