Жителей Миасса подозревают в мошенничестве с продажей майнинговой техники

Двух жителей Миасса подозревают в мошенничестве при продаже майнинговой техники в Иркутске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратились 16 местных жителей. Они рассказали, что по объявлению пытались в офисе приобрести оборудование или заключили договор об аренде помещений для дальнейшего обустройства "майнинговой фермы". Деньги с них взяли, а оборудование не поставили, а офис оказался пуст. В нескольких случаях потерпевшие предоставили свое оборудования для размещения в "майнинговую гостиницу", которое пропало.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчин задержали в Тюмени при попытке скрыться. Подозреваемые сознались в содеянном и подтвердили, что похитили сбережения примерно 40 человек. У задержанных обнаружили около 400 тысяч рублей, а похищенное оборудование нашли в Челябинске.