В правительстве задумались о соцпакете для самозанятых

Минэкономразвития рассматривает возможность предоставления соцпакета самозанятым. Речь идет о предоставлении оплачиваемых больничных и декретных выплат, пишут "Ведомости".

Сейчас самозанятые, которых в России насчитывается больше 3 млн человек, не могут делать взносы в Фонд социального страхования и, соответственно, не получают компенсации за перечисленные ситуации.

Пока что министерство лишь просит заинтересованные ведомства, в том числе ФСС, высказать свое мнение по этому поводу.

Пока что за против включения самозанятых в систему страхования выступает Минтруд. Ведомство считает, что число взносов от самозанятых на добровольной основе будет значительно меньше, чем число страховых случаев, а значит в ФСС может образоваться дефицит.