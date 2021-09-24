"Могли быть отравлены умышленно". В челябинском зоопарке погибли два медведя и олени

В челябинском зоопарке от отравления погибли два медведя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши был зафиксирован 23 сентября. За день до этого у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за животных, но они погибли.

Похожий случай за пару недель до этого произошел с бурой медведицей Бусинка. Признаки отравления были слабее, ветеринары и зоологи смогли стабилизировать ее состояние. В настоящий момент угрозы для жизни не наблюдается.

В начале сентября пострадали пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

Сотрудники челябинского зоопарка полагают, что животные были отравлены умышленно. На территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в 7 кг.

В настоящий момент подано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель.

"В связи с проведением следственных мероприятий зоопарк закрыт. Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности. Управление культуры предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и установления лиц, виновных в гибели животных", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение об изъятии птиц с территории экспозиции "Доисторические и современные рептилии и птицы" в челябинском зоопарке. В начале сентября на открытом карьере, расположенном на территории экспозиции, пали два гуся и два лебедя-шипуна. Результаты исследований показали наличие вируса птичьего гриппа. Экспозиция была закрыта на карантин.