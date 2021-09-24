В Челябинске будут судить местного жителя, сбившего на электросамокате пенсионерку
В Челябинске 18-летего местного жителя будут судить за наезд на пенсионерку на электросамокате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что вечером в мае обвиняемый, управляя электросамокатом, на лице Гагарина совершил наезд на идущею впереди 65-летнюю женщину. После столкновения женщина упала на тротуар, ударившись головой.
Пенсионерка получила черепно-мозговую травму и перелом ребра.
"В настоящее время неконтактна, не помнит всю свою жизнь до момента травмы, частично парализована", - рассказали в прокуратуре.
В суд подан иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.