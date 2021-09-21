21 Сентября 2021
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Триумфальная арка Париж Франция (2012) | Фото: Накануне.RU

Победу одномандатника от ЛДПР в Томске обеспечили россияне из Парижа и Лондона

Победу представителя ЛДПР в Томске на выборах в Госдуму обеспечили россияне, проживающие в Лондоне и Париже, следует из данных ГАС "Выборы".

После закрытия участков и начала подсчета голосов в Томском округе 181 лидировал "единоросс" Илья Леонтьев. Однако по мере поступления голосов из-за рубежа ситуация начала меняться: с перевесом в 600 голосов победил ЛДПР-овец Алексей Диденко, передает "Интерфакс".

Оказалось, что к этому сибирскому одномандатному округу приписаны десять участков, расположенных в консульствах России в Великобритании, Франции и Литве.

В совокупности по зарубежным участкам (без Эдинбурга) Диденко получил 46,5% голосов, Леонтьев - 16,4%.

Голосование по партийным спискам выявило, что большинство россиян, живущих в Великобритании, Франции и Литве, отдали предпочтение КПРФ (29,6%). На втором месте идет "Единая Россия" (22,3%), ЛДПР - на третьем месте (16,1%). "Яблоко" получило на этих участках 10,5% голосов, "Справедливая Россия" - 6,9%.

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Теги: лдпр, одномандатный округ, голосование за рубежом, париж, лондон



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