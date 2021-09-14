14 Сентября 2021
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Политика В России
ЛДПР, флаги, митинг (2015) | Фото: Накануне.RU

На съезд ЛДПР Жириновский прибыл в коляске, запряженной тройкой лошадей

Накануне ЛДПР провела предвыборный съезд, передают РИА Новости. На партийный сбор Владимир Жириновский прибыл в коляске, запряженной тройкой лошадей. Видео этого перфоманса тут же «завирусилось» в соцсетях, собрав множество просмотров и комментариев.

Как сообщает ТАСС, в ходе выступления лидер ЛДПР охарактеризовал политическую борьбу как самую сложную и тяжелую, «потому что нет армии противника, нет команды спортсменов-соперников». Жириновский в очередной раз критически высказался о Великой октябрьской социалистической революции, заявив, что «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники».

лдпр, жириновский, лошади(2021)|Фото: rutube.ru/скрин

Также лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия продолжает поддерживать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации ряда убийств предпринимателей: "Мы его защищаем до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не выйдет из мест заключения".

Напомним, ранее лидером ЛДПР были озвучены предложения отменить оценки в школе, сохранив только отметку "удовлетворительно". По его мнению, система оценок в школе негативно сказывается на психологическом состоянии учащихся. Также ЛДПР выступает за то, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам. По мнению партии, необходимо установить надлежащий контроль за работой всех пенсионных фондов и сделать так, чтобы размер пенсий был не меньше двух прожиточных минимумов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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Теги: лдпр, жириновский, пенсионный возраст, выборы



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