14 Сентября 2021
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верхотурье, собор, рпц, церковь, купола (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В РПЦ выступили против маткапитала мужчинам, заказавшим ребенка от суррогатной матери

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе раскритиковал предложение Минтруда платить маткапитал мужчинам, которые вписаны как отцы детей, рожденных от суррогатной матери.

Вчера стало известно, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому если мужчина записан родителем, а его жена - усыновителем ребенка от суррогатной матери, то они будут получать маткапитал.

Кипшидзе предложил направить эти деньги на поддержку государством лечения бесплодия и его профилактики, чтобы женщины рожали самостоятельно, а не заказывали ребенка у посторонней женщины.

Депутаты Госдумы Петр Толстой и Инга Юмашева заявили, что Минтруд проталкивает коммерческие интересы, а не думает о демографии. А депутат Владимир Крупенников охарактеризовал это предложение так, что "хоть стой, хоть падай".

Напомним, законопроект об ограничении суррогатного материнства был внесен в Госдуму в июне. И хотя он только лишь запрещает его для иностранцев, он фактически торпедируется, а многие организации призывают оставить все как есть под предлогом борьбы за права людей и демографию. Притом что суррогатное материнство прямо нарушает закрепленное в Семейном кодексе право ребенка знать своих родителей. По факту заказчики зачастую не предоставляют даже генетический материал, а просто покупают ребенка, зачатого из чужих половых клеток и выношенного анонимной женщиной (все программы суррогатного материнства строго анонимны).

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Теги: суррогатное материнство, РПЦ, маткапитал



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