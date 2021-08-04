Бастрыкин раскритиковал работу уральского транспортного СКР из-за сбитой поездом жительницы Чебаркуля

Председатель СКР Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу органов Уральского следственного управления на транспорте СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Причиной недовольства Бастрыкина стала жалоба жительницы Челябинской области на отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее 17-летней дочери. В марте этого года девушку сбил грузовой поезд на пешеходном настиле станции Чебаркуль. Дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" возбудили лишь 1 июля. Также дело было возбуждено по статье "Халатность".

Заявительница пожаловалась главе СКР на проведенную ненадлежащим образом проверку. Мать погибшей девушки не согласна с выводами следствия о том, что ее дочь переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. То, что настил через пути не был очищен от снега и наледи, из-за чего девушка и упала под поезд, следствие не приняло во внимание.

Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении сотрудников и руководителей транспортного подразделения. По ее результатам будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя, который вел это уголовное дело.

Глава СКР потребовал в кратчайшие сроки в рамках расследования установить круг виновных лиц и все обстоятельства, приведшие к гибели девушки.