24 Августа 2021
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Происшествия За рубежом Украина
Афганистан, ополченцы (2021) | Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Украина сообщила о вооружённом захвате самолёта в Афганистане

В Афганистане вооружённые люди захватили украинский самолёт.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе, огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - приводят киевские СМИ заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина.

Кто именно захватил самолёт и вернулся ли он из Ирана после того, как доставил пассажиров, пока неизвестно.

По словам Енина, провалились ещё три попытки эвакуации украинских граждан из Афганистана, поскольку люди просто не смогли попасть в аэропорт Кабула.

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Теги: Украина, Афганистан, самолёт



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