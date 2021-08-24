Украина сообщила о вооружённом захвате самолёта в Афганистане

В Афганистане вооружённые люди захватили украинский самолёт.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе, огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - приводят киевские СМИ заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина.

Кто именно захватил самолёт и вернулся ли он из Ирана после того, как доставил пассажиров, пока неизвестно.

По словам Енина, провалились ещё три попытки эвакуации украинских граждан из Афганистана, поскольку люди просто не смогли попасть в аэропорт Кабула.