18 Августа 2021
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Екатеринбургский зоопарк (2021) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский зоопарк объявил сбор излишков урожая от горожан для животных

В Екатеринбургском зоопарке стартовала ежегодная акция сбора излишков урожая от горожан для местных животных. Обладатели дачных участков могут принести свежие овощи, фрукты, ягоды, кабачки, тыкву и зелень.

"Уральские яблоки очень любят медведи и обезьяны, ягоды мы замораживаем для птиц и мелких хищников, а ботве и тыквам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даем нашим животным только самые лучшие продукты!" – рассказали Накануне.RU в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что для безопасности животных принимается только свежая еда. Оставить ее можно на служебной проходной зоопарка со стороны ул. Луначарского с 8.00 до 22.00

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Теги: зоопарк, еда, акция, Екатеринбург, урожай



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