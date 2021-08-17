17 Августа 2021
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Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Началось голосование за талисман ЧМ по волейболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу-2022, который пройдет в российских городах, запустил голосование по выбору талисмана турнира.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, каждый болельщик может отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выбирать надо из трех вариантов - Медведь, Тигр или Робот.

"Свердловчане могут стать частью истории чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального маскота турнира. Отдайте свой голос за понравившегося персонажа, и, возможно, именно ваш фаворит станет главным весельчаком ЧМ. Также у вас есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату, а если ваше предложенное имя выиграет, вы получите ценный подарок", - заявили в оргкомитете.

Голосование по выбору талисмана Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022(2021)|Фото: све.рф

Голосование проходит по ссылке. Выбрать талисман чемпионата мира можно будет до вечера 3 сентября 2021 года. Результаты объявят 6 сентября.

Напомним, ЧМ по волейболу-2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Участниками станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.

Жеребьевка состоится этой осенью в столице.

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Теги: талисман, ЧМ, волейбол, чемпионат, Екатеринбург



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