С 1 августа в Свердловской области закроют пять районных судов

На Среднем Урале упраздняют сразу несколько районных судов.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, уже с 1 августа перестанут работать Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский районные суды. Также закрывается постоянное судебное присутствие Тавдинского райсуда в селе Таборы Таборинского района.

"На месте упраздненных судов будут образованы постоянные судебные присутствия. Упразднение не повлечет ограничения деятельности по осуществлению правосудия, поскольку вопросы, отнесенные к ведению упраздняемых судов, будут одновременно переданы в юрисдикцию других районных судов области. Мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения", - отметили в инстанции.

В чью юрисдикцию будут переданы вопросы упраздняемых судов, можно посмотреть на графике.