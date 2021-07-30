30 Июля 2021
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Общество Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

С 1 августа в Свердловской области закроют пять районных судов

На Среднем Урале упраздняют сразу несколько районных судов.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, уже с 1 августа перестанут работать Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский районные суды. Также закрывается постоянное судебное присутствие Тавдинского райсуда в селе Таборы Таборинского района.

"На месте упраздненных судов будут образованы постоянные судебные присутствия. Упразднение не повлечет ограничения деятельности по осуществлению правосудия, поскольку вопросы, отнесенные к ведению упраздняемых судов, будут одновременно переданы в юрисдикцию других районных судов области. Мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения", - отметили в инстанции.

В чью юрисдикцию будут переданы вопросы упраздняемых судов, можно посмотреть на графике.

упраздняемые с 1 августа суды(2021)|Фото: Свердловский областной суд

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Теги: суды, упразднение, Свердловская область



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