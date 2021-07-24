24 Июля 2021
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Анастасия Галашина, стрельба, медаль (2021) | Фото: sport-express.ru

Анастасия Галашина принесла первую медаль в "копилку" сборной России на Олимпиаде в Токио

Первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Токио завоевала Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, передает корреспондент Накануне.RU.

Она взяла серебро, набрав 251,1 балла. Перед последним выстрелом у спортсменки было преимущество в две десятых балла, но на последнем выстреле россиянка дрогнула, и допустила досадный промах выстрелив на 8,9.

"На рубеже были смешанные ощущения: и радости, и горечи одновременно. Сейчас я рада, эта ошибка (на последнем выстреле в финале) позволит мне чему-то научиться. Концентрацию потеряла, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперёд, все нормально",- приводят слова Галашиной РИА Новости.

Анастасия Галашина, стрельба, медаль(2021)|Фото: sport-express.ru

Первое место у китаянки Цянь Ян, набравшей рекордные 251,8 баллов. Третья - швейцарка Нина Кристен 230,6. Еще одна россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

Всего на играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Напомним, из-за санкций WADA россияне выступают в этих играх под нейтральным флагом. Под запрет попадает также гимн РФ. На соревнованиях спортсмены представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

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Теги: Анастасия Галашина, медаль, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада, стрельба



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