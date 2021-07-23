23 Июля 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

Банк России поднял ключевую ставку до 6,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов -  до 6,5% годовых. Это максимальный шаг с декабря 2014 года.

В сообщении регулятора, посвященном изменению ставки, говорится, что экономика страны во втором квартале вернулась к допандемическому уровню, вырос спрос, все это привело к увеличению инфляции, которую ЦБ хочет видеть в районе 4%.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБР.

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Теги: ключевая ставка, инфляция, центробанк



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