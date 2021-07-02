02 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту халатности при реконструкции очистных

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Миасса при реконструкции очистных сооружений в поселке Хребет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура через суд добилась, чтобы мэрию города обязали оборудовать очистные сооружения в поселке Хребет блоками биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков. Сделать это она должна была до апреля 2015 года. Однако очистные сооружения находятся в аварийном состоянии и не осуществляют функцию очистки и обеззараживания сточных вод поселка.

Возложенные на них обязанности по приведению очистных сооружений в надлежащее состояние чиновники не исполняли. Кроме того, должностными лицами администрации в апреле 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму свыше 1,8 млн рублей на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии фактически нерабочего оборудования очистных.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей чиновников, выразившихся в неэффективном расходовании бюджетных средств, возбуждено уголовное дело о халатности.

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Теги: очистные сооружения, реконструкция, халатность,



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