15 Июля 2021
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Сборная России по волейболу (2021) | Фото: пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

Осенью станет известно, кто из сборных приедет на ЧМ по волейболу-2022 в Екатеринбург

Этой осенью в Москве пройдет жеребьевка чемпионата мира по волейболу-2022 среди мужских команд.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете соревнований, мероприятие состоится 30 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и соберет почетных гостей, легенд волейбола, звезд спорта и шоу-бизнеса. Жеребьевка определит, в какой группе будет играть каждая сборная, а также распределит группы по городам первого группового этапа - Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа, Екатеринбург и Москва.

Каждый город примет шесть матчей с участием четырех команд в течение трех игровых дней. На данный момент точно известны две команды-участницы ЧМ-2022: это сборная России (как команда-хозяйка турнира) и сборная Польши (как действующий чемпион мира).

Остальные участники станут известны позже. 10 путевок на чемпионат разыграется на континентальных турнирах, а еще 12 команд определит рейтинг FIVB.

Логотип чемпионата мира-2022 по волейболу в России(2020)|Фото: fivb.org

Напомним, что чемпионат мира по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Участниками станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Международная федерация волейбола представила логотип ЧМ-2022 в Екатеринбурге.

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Теги: волейбол, ЧМ, жеребьевка, Екатеринбург



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